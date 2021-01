La Pubblica Assistenza di Poggibonsi aderisce alla campagna ''Sosteniamo la ricerca oggi''

La Pubblica Assistenza di Poggibonsi ha donato alla Coop-FI 300 euro nell’ambito dell’iniziativa “Sosteniamo la ricerca oggi” per i progetti di ricerca di Toscana Life Sciences nella lotta al Covid.Nei giorni scorsi una delegazione del consiglio direttivo e un gruppo di volontari hanno consegnato alla sezione soci di Poggibonsi di UniCoop-Fi, un assegno a sostegno dell’iniziativa promossa proprio da UniCoop per la ricerca sugli anticorpi monoclonali che Toscana Life Sciences sta portando avanti in questo momento.Il progetto di ricerca di TLS è una delle eccellenze che dal nostro territorio che diventa centrale nella ricerca per le cure del COVID-19, e proprio per questo la Pubblica Assistenza ha ritenuto necessario sostenere l’inizitiva.