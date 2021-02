A Poggibonsi aperte le iscrizioni per il trasporto scolastico

Le domande, come negli scorsi anni, vanno presentate esclusivamente tramite procedura online

Aperte da oggi, lunedì 1° febbraio, le iscrizioni per il trasporto scolastico. Fino al 28 febbraio è possibile presentare domanda per il servizio per le scuole dell’infanzia comunali, statali, primarie e secondarie di primo grado per il prossimo anno scolastico 2021-2022.Come già per l’anno passato la domanda viene effettuata esclusivamente tramite procedura online.La novità. Quest’anno per iscriversi è necessario registrarsi ad un apposito portale che consente con maggiore semplicità di creare le proprie credenziali per fare, di seguito, la domanda. E’ una nuova registrazione ed è necessaria per tutti, anche per coloro che sono già iscritti al portale per l’accesso al altri servizi (come ad esempio mensa clic) che resta attivo e valido in tutte le altre circostanze. Il link per iscriversi al trasporto scolastico è accessibile direttamente dal sito del Comune alla pagina https://www.comune.poggibonsi.si.it/la-citta/servizi-al-cittadino/servizi-scolastici/trasporto-scolastico/ Eventuali domande presentate dopo la scadenza potranno essere accolte solo se compatibili con le esigenze organizzative del servizio. Si ricorda inoltre che la domanda di trasporto scolastico per tutti coloro che ne dovranno usufruire deve essere rinnovata ogni anno fino al compimento della scuola dell’obbligo pena l’esclusione dal servizio di trasporto stesso.Bando e informazioni sono pubblicate sul sito insieme al link per la registrazione.