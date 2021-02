Strade e viabilità, Azione Poggibonsi: ''Slalom tra buche, barriere Jersey e asfalti da rifare''

"Le strade di Poggibonsi versano ormai da anni in uno stato di manutenzione pessimo, con asfalti che si sbriciolano e si formano buche pericolose come in via Montegrappa, via Montenero, via Senese o via Monte Cervino, per fare qualche esempio. Purtroppo notiamo che anche quando il manto stradale viene rifatto, la qualità dei lavori è spesso molto discutibile, visto che dopo pochi anni l’asfalto torna tutta una buca come prima. Questo è successo ad esempio in via Senese e via del Ponte Nuovo dove oggi le ambulanze continuano a dover fare lo slalom tra le buche con i malati sulle barelle." Così interviene Azione Poggibonsi sulla situazione della viabilità e della manutenzione delle strade a Poggibonsi.



"Rileviamo purtroppo che anche dove il manto è stato fatto bene, come in viale Marconi davanti all’Hotel Alcide, le rotture della rete idrica hanno costretto a tagliare l’asfalto e rovinare così il manto appena posato. Manca una programmazione edilizia che imponga al gestore della rete idrica di sostituire le tubature ogni volta che si rifanno gli asfalti per non doverli rovinare dopo pochi mesi.



Alla scarsa manutenzione delle strade e marciapiedi si somma la viabilità a sensi unici ed strettoie con blocchi Jersey che spuntano come funghi come in via Vallepiatta, che rednono difficoltosa la guida anche ad auto di piccole dimensioni. Proprio in questa zona, si ritiene che nella ristrutturazione dell’ex area Sardelli, si sia persa l’occasione di rendere facilmente accessibile il nuovo parcheggio direttamente da via Vallepiatta, in modo da ridurre il traffico su via Montenero per chi volesse accedere al centro e parcheggiare vicino alla stazione.



Così come per largo Campidoglio è ormai necessario rivedere il flusso veicolare per agevolare l’immissione nella rotonda da via Montegrappa e via Redipuglia per ridurre il traffico in uno snodo importante della città verso il centro e verso l’ingresso in Autopalio e la zona commerciale.



Ci aspettano anni difficili, dove amministrare non è più così facile come quando c’erano i soldi della Fondazione. Ci vogliono competenze e capacità anche manageriali, di ascolto quotidiano dei bisogni dei cittadini, delle imprese, di tutte le parti sociali, attenzione ed ascolto non solo a pochi mesi dalle votazioni, ma progettazione di lungo periodo e realizzazioni di interventi fatti bene e non la solita riasfaltatura di una strada prima del Giro d’Italia o davanti un centro commerciale che già dopo un anno dalle elezioni, torna ad essere una mulattiera."