Mancato rispetto delle norme anticontagio, dieci giovani sanzionati a Poggibonsi

Gli agenti di Polizia Municipale, intervenuti per segnalazioni di disturbo, hanno contestato le violazioni

Dieci giovani sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti covid in merito all’uso delle mascherine e al distanziamento sociale. E’ accaduto a Poggibonsi nei giorni passati, con intervento della Polizia Municipale. I giovani, quasi tutti minorenni, si stavano intrattenendo in prossimità del palazzo comunale di via Carducci intenti ad ascoltare musica ad alto volume, creando disturbo alla normale attività della scuola di musica, della biblioteca comunale, degli uffici.Tale atteggiamento non si è interrotto nonostante gli inviti effettuati da parte dei presenti e ha reso necessario l’intervento degli agenti della Polizia Municipale. Al loro arrivo gli agenti hanno rilevato anche il mancato rispetto dell’obbligo di indossare le mascherine e del divieto di assembramento previsto dalle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19. La richiesta di assumere i comportamenti corretti e rispettosi delle norme è rimasta inascoltata, con i ragazzi che hanno assunto un atteggiamento irrispettoso e non collaborativo. Si è quindi proceduto con l’identificazione e con la contestazione delle violazioni.