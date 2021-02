Lore Lorenzi alla guida del Partito Democratico di Poggibonsi

Ieri sera, lunedì 15 febbraio, l’assemblea comunale del Partito Democratico di Poggibonsi riunitasi in videoconferenza, ha eletto all’unanimità con voto palese Lore Lorenzi come segretario dell’unione comunale del PD poggibonsese.



La proposta di Lore Lorenzi vicesegretario uscente, è il risultato di una campagna di ascolto tra gli iscritti iniziata a fine 2020 dopo le dimissioni di Maurizio Pelosi ufficializzate durante l’assemblea della settimana scorsa.



Il neo segretario ha così presentato il proprio documento di intenti, sintesi delle linee guida dalle quali partire, per dare forma al lavoro organizzativo. In primis la costituzione della segreteria che affiancherà e dovrà dare gambe ai punti contenuti nella relazione. Riconnessione con il mondo dell’associazionismo, del volontariato e del lavoro, sostenibilità economica del partito, per garantirne autonomia e capacità di azione politica, ascolto e partecipazione degli iscritti, i punti essenziali. Ribadita la centralità della Festa dell’Unità come luogo di socialità e condivisione politica, elementi fondanti che da sempre hanno contraddistinto la comunità del centro sinistra. Aspetto importante del documento, la necessità di rimettere al centro della discussione politica, la partecipazione delle donne nel senso di favorire una valorizzazione basata su contenuti, meriti e competenze.



Inizia da oggi un percorso che Lore Lorenzi ha voluto sottolineare, collettivo e che immagini un futuro della città di Poggibonsi, mettendo al centro la necessità di riprogettare e trovare nuove soluzioni a problematiche già conosciute ma accresciute dall’emergenza sanitaria in corso e relative soprattutto, al mondo del lavoro e della tenuta sociale. Un richiamo esplicito è arrivato affinché i giovani democratici siano protagonisti attivi del futuro del partito e della città, che si facciano promotori all’interno della comunità di idee nuove su temi che da sempre hanno occupato il dibattito interno. La seduta si è conclusa con un ringraziamento di Lore Lorenzi a tutti i componenti dell’assemblea per la fiducia accordata, nella consapevolezza della responsabilità assunta per la comunità.



Lore Lorenzi, 51 anni, nata a Massa Marittima (GR) ha frequentato l’Università di Siena conseguendo la laurea in giurisprudenza; dopo aver vissuto a Siena, si è trasferita da oltre quindici anni a Poggibonsi dove attualmente vive. Ha collaborato per molti anni con l’Università di Siena nell’ambito della formazione universitaria e postlaurea e della ricerca scientifica su temi di interesse criminologico, della sicurezza urbana e della violenza di genere; attualmente, svolge la propria attività nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese come libera professionista nell’ambito della trasparenza e dell’anticorruzione. Impegnata nell’associazionismo legato alla promozione della mobilità dolce e dal 2014, volontaria attiva del Partito Democratico poggibonsese.