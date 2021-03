FdI Poggibonsi: ''Chiediamo chiarimenti urgenti sull'antenna di Staggia''

"Le risposte del Sindaco ai cittadini di Staggia sono insoddisfacenti. Il Sindaco ci rassicura che la società ha chiesto il permesso, certamente da quando in qua una società privata può installare un antenna in un'area del comune senza un permesso." Così un intervento del coordinamento Fratelli d'Italia di Poggibonsi."Poi - prosegue FdI - ci rassicura che sono state fatte le valutazioni Arpat, ed anche questo ci sembra assolutamente ovvio, normale, da quando in questo paese per qualunque situazione di questo tipo non c'è una valutazione Arpat. Ora è chiaro che il sindaco fa finta di non capire la questione, noi non avevamo dubbi che lui avesse dato i permessi e che avesse chiesto le valutazioni Arpat. Ma il problema rimane quello originale, perché un permesso dato tempo fa era assolutamente sconosciuto agli abitanti della frazione di Staggia e soprattutto perché viene collocata in un punto che tutti sanno essere a ridosso del luogo delle sagre e che risulta uno dei più densamente frequentati dagli abitanti durante la bella stagione. Alla fine il problema è la totale mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che avrebbero tutto il diritto di partecipare alle decisioni che riguardano i luoghi in cui passano la vita. Per cui rimane ferma la nostra posizione nel chiedere un incontro fra i cittadini e tutte le componenti coinvolte nella vicenda, e crediamo che sia un fatto che vada a favore della democrazia e del vivere civile".