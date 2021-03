A Poggibonsi le pratiche edilizie sono online

Un ulteriore passo verso la digitalizzazione e il progressivo snellimento delle procedure

A Poggibonsi le pratiche edilizie possono essere presentate e consultate anche online. Da oggi, primo marzo, è attivo il portale “Sue” che consente la presentazione telematica delle pratiche edilizie e delle istanze relative al vincolo paesaggistico e idrogeologico. L'accesso consente anche la consultazione dei singoli procedimenti per verificare l'iter di avanzamento della pratica.Dalla home page del portale ( https://poggibonsi.comune-online.it/ ) si può accedere anche alle pratiche di competenza del SUAP sebbene questo collegamento possa essere utilizzato solamente per la consultazione delle pratiche depositate, in quanto la presentazione è gestita dal portale regionale STAR.Si tratta di un ulteriore passo nell’ambito del Codice dell’Amministrazione Digitale che nel processo di snellimento e smaterializzazione delle procedure e conformemente alle vigenti normative in materia, prevede l’obbligo di una gestione totalmente telematica delle istanze e dei procedimenti, razionale, efficiente ed affidabile, che permetta ai cittadini di entrare in contatto con le amministrazioni senza recarsi fisicamente agli sportelli.Il Comune di Poggibonsi ha già intrapreso azioni in questa direzione, come lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) che ha reso possibile la ricerca e consultazione dei principali dati di tutte le pratiche edilizie, con la dotazione di software in grado di gestire i rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini nelle fasi di gestione delle pratiche per via telematicaQuesto percorso prosegue con l’adozione di una ulteriore fase che prevede l’invio telematico delle pratiche edilizie tramite l’uso di un gestionale dedicato a cui possono interfacciarsi professionisti e cittadini.Resta comunque possibile, fino a quando non sarà definitivamente adeguato il gestionale delle pratiche edilizie e comunque fino alla conclusione del processo di monitoraggio, la presentazione delle pratiche attraverso le tradizionali modalità, ovvero invio tramite Posta Elettronica Certificata e consegna delle copie cartacee all'Ufficio Protocollo.Per accedere al servizio di presentazione e consultazione online è necessaria l’autenticazione con il Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID). Per la redazione degli elaborati da allegare alle istanze è possibile consultare anche online le linee guida adottate.