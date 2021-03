Poggibonsi, iniziati i lavori di manutenzione straordinaria in piazza Matteotti

Intervento di restyling cofinanziato dalla Regione Toscana su apposito bando



Sono iniziati i lavori di sistemazione di piazza Matteotti. “Un intervento di manutenzione straordinaria che interessa questa piazza che, a 25 anni dalla sua nascita, necessita di lavori sia sulla pavimentazione sia di adeguata valorizzazione degli spazi verdi”, dice l’assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino.



Piazza Matteotti, piazza nel sistema delle piazze presenti nel centro storico, sarà interessata da una manutenzione finalizzata a valorizzare le aiuole presenti, con la sostituzione delle superfici a prato con raggruppamenti di vegetazione arbustiva sempreverde. L’aiuola circolare al centro della piazza sarà valorizzata e integrata da un nuovo impianto di irrigazione. Nell’occasione sarà sostituito l’impianto di adduzione idrica a servizio della fontana e del fontanello esistenti e si procederà con una revisione della pavimentazione, laddove risulta danneggiata.



Il costo complessivo del restyling è di 50mila euro di cui quasi 40mila provenienti dal contributo della Regione Toscana per la riqualificazione e la valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani.



“Si tratta di un intervento inserito nel piano delle opere pubbliche a fine 2020 con le variazioni di bilancio del 30 novembre – dice Carrozzino –. Nonostante il periodo complesso che attraversiamo, proviamo a dare continuità al percorso avviato, sia sul fronte progettuale che su quello di concretizzazione dei lavori. Insieme ad un complesso di cantieri attivi altri ancora sono gli interventi che nelle prossime settimane vedranno l’avvio come quello sulla strada di Monsanto di cui si sono completate le fasi di gara”.



Intanto in piazza Nova i lavori di manutenzione straordinaria sono avviati con l’obiettivo di valorizzare gli spazi verdi e di migliorare aspetti danneggiati dall’usura del tempo.