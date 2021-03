Poggibonsi smart: si rinnova il Sistema Informativo Territoriale del Comune

Nuova veste grafica e nuove soluzioni per un più facile utilizzo da parte di tutti

Si rinnova il Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Poggibonsi, strumento informatico che è diventato punto di riferimento per l’informazione ‘geografica’ per cittadini e operatori dell’Amministrazione. Il SIT si è rinnovato sia nella veste grafica, che è stata ottimizzata per l’utilizzo tramite dispositivi di tipo “mobile” come smartphone o tablet, sia nelle soluzioni tecniche con l’introduzione del nuovo visualizzatore web-gis delle mappe interattive “LdP Viewer”, nel pieno rispetto delle linee guida di design per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione.“Un percorso di progressiva innovazione e digitalizzazione che prosegue – dice il sindaco David Bussagli – per una pubblica amministrazione sempre più smart. Un processo necessario per migliorare e rendere più semplice e veloce l’accessibilità a dati e informazioni senza bisogno di supporti cartacei. In questo caso il rinnovamento riguarda uno strumento basilare della nostra amministrazione da oltre dieci anni e che oggi, con le novità introdotte, diventa ancor più versatile e facile da usare per tutti”.Nel nuovo SIT le mappe interattive non richiedono l'installazione di alcun plug-in e sono consultabili su sistemi operativi Microsoft Windows, Apple OSX e tutti i sistemi basati su Linux. Sono supportati tutti i browser più diffusi, sia sulle piattaforme desktop che sui dispositivi mobili. Il nuovo visualizzatore LdP Viewer permetterà inoltre di caricare e consultare direttamente all’interno del Sistema informativo Territoriale anche fonti dati esterne tramite il servizio WMS (acronimo di Web Map Service), oppure di aprire comodamente viste su servizi cartografici di utilizzo diffuso come Google Maps o Bing. Tutte operazioni che possono essere svolte direttamente dall’utente mentre consulta la cartografia nel proprio browser web, senza dover modificare la mappa con complessi software GIS desktop.In nuovo sistema è interamente dispiegato in “cloud”. Tutti i servizi ed i dati risiedono sui server di un provider specializzato, in ottemperanza al principio “cloud first”, previsto dal piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione.Il SIT del Comune di Poggibonsi venne realizzato grazie al lavoro degli uffici interni a partire da una serie di azioni legate al XV censimento della popolazione e delle abitazioni. Grazie al sistema le informazioni relative al territorio, dai numeri civici, all’anagrafe, alle mappe catastali sono state messe in relazione fra loro e rese accessibili. Il SIT, che rappresenta un punto d’incontro fra le banche dati comunali, è composto da pagine pubbliche accessibili a tutti e da pagine riservate agli operatori dell’amministrazione. Sul portale del Sistema è possibile consultare gli archivi storicizzati della cartografia tecnica e delle riprese aeree, gli strumenti della pianificazione territoriale vigenti, la banca dati delle pratiche edilizie, la carta catastale e molte altre informazioni utili alla collettività. E’ inoltre presente una sezione riservata alle “Segnalazioni dei cittadini” in cui è possibile segnalare problemi riguardanti i trasporti, il traffico, il verde pubblico, l'ambiente, le barriere architettoniche e molto altro, potendo inoltre verificare come vengono risolte le problematiche evidenziate e rimanere in contatto con l'Ufficio Relazione con il Pubblico.