Poggibonsi, la Guardia di Finanza sorprende due giovani intenti a consumare hashish e marijuana

Una pattuglia delle Fiamme Gialle della Tenenza di Poggibonsi ha sorpreso due giovani italiani, mentre stavano consumando, presso la stazione ferroviaria di Poggibonsi, marijuana ed hashish.I due sono stati segnalati alla locale Prefettura per la violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/1990, mentre la sostanza sottoposta a sequestro amministrativo è stata trasmessa alla locale USL per gli accertamenti di rito."Proseguono i controlli antidroga in tutta la provincia disposti dal Comando Provinciale Siena - spiegano le Fiamme Gialle senesi -, svolti spesso anche con il prezioso ausilio delle unità cinofile del Corpo, soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile particolarmente esposti alle fenomenologie del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che presso le principali arterie stradali di accesso alle città e le aree destinate a snodo dei trasporti urbani ed extraurbani tra le quali stazioni ferroviarie e capilinea degli autobus."