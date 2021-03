Poggibonsi, il dottor Paolo Chiti cessa dal servizio: come scegliere il nuovo medico

Il 31 marzo cesserà dal servizio Paolo Chiti, dottore di Medicina generale a Poggibonsi. Gli assistiti dovranno effettuare una nuova scelta, utilizzando una delle seguenti modalità:- online, se si è in possesso di codice Pin della tessera sanitaria o codice Spid: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consultando la “Guida al servizio di scelta medico online”);- tramite app SmartSST della Regione Toscana, scaricabile dal sito https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst - via mail a anagrafesanitaria@uslsudest.toscana.it , allegando copia scannerizzata del documento di identità e della tessera sanitaria (anche foto tramite smartphone), indicazione del medico scelto e numero telefonico per essere ricontattati.- telefonando al numero 0564 483777, dal lunedì al venerdì 9-13,30, martedì e giovedì anche 14-15.I medici disponibili e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia