Riccardo Clemente (Azione Poggibonsi): ''Area sgambamento cani anche in zona Pieraccini-Pisana''

"Dove portare i nostri amici a quattro zampe a correre in sicurezza? Per chi abita vicino alle Leonardo esiste l’area sgambamento per i nostri cani ma per tutti gli altri abitanti non esistono altre zone dedicate, specialmente per chi vive dalla parte opposta della città come in zona Pieraccini-Pisana. Purtroppo la legge non ci consente di tenere senza guinzaglio i nostri amici in città o in campagna, così siamo costretti a tenerli sempre legati a meno di non avere un giardino recintato o attraversare tutta la città per arrivare nell’unica area autorizzata." Così un intervento di Riccardo Clemente di Azione Poggibonsi."Azione Poggibonsi chiede al Sindaco e a questa Amministrazione di realizzare una seconda area sgambamento per cani in zona Pieraccini-Pisana per tutti quei proprietari di cani che non sanno dove portare i propri amici a correre in sicurezza. Una possibile zona potrebbe essere lo spazio verde vicino alla Toscanina o il piccolo parco alberato lungo lo Staggia (angolo via Pisana-bia Galvani). La scelta deve essere comunque condivisa con i residenti per trovare la miglior soluzione che non arrechi disturbo a chi abita nel quartiere.Riteniamo che l’area sgambamento per cani sia uno spazio necessario per gli animali ma anche uno spazio di socializzazione per le persone, specialmente per i nostri anziani che mentre guardano i lori amici a quattro zampe correre, si tengono compagnia stando all’aria aperta."