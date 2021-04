''Assaggi'' di libri per grandi e piccini alla biblioteca comunale di Poggibonsi

Nuove modalità per promuovere la lettura in questo periodo di limitazioni per le disposizioni anticontagio

Nel rispetto delle norme anticontagio la biblioteca comunale "Gaetano Pieraccini" propone nuove modalità per promuovere i libri, anche in un periodo come quello attuale dove le limitazioni per il contenimento da coronavirus impediscono agli utenti di accedere agli scaffali e alle sale. Nel rispetto delle disposizioni in vigore infatti in Biblioteca è possibile prenotare postazioni studio e pc con accesso alle sale e prenotare il prestito di libri e dvd tramite tutte le modalità a disposizione. Non è possibile invece accedere agli scaffali. Ed ecco che attraverso due appositi spazi realizzati nella sala accoglienza, sono i libri stessi a ‘presentarsi’ agli utenti.Uno dei due spazi è “Il tavolo degli assaggi”, ovvero un tavolo a tema dove ogni settimana è possibile trovare una selezione di libri presenti in biblioteca su vari argomenti di attualità. Per gli utenti più piccoli invece è stato pensato “L’angolo delle coccole”, uno spazio colorato dove sono esposti albi, libri gioco e tanto altro per stimolare la curiosità dei bambini verso il libro.In questi ultimi due mesi sono quasi 800 i prestiti effettuati dalla Biblioteca, con un totale da inizio anno di 1785 tra libri e dvd. Positivo il riscontro anche del servizio di prenotazione delle postazioni di studio e pc "Mi prenoto" con una media di presenze che oscilla fra i trenta e i quaranta studenti al giorno, nel pieno rispetto della normativa anticontagio.