Rinaldi (FdI): ''Staggia Senese, per il PD cittadini di serie B''

"Che per il PD, i cittadini di Staggia Senese, fossero cittadini di serie B era un dato ormai consolidato, visto l'abbandono in cui la frazione è stata lasciata. Poi ai cittadini invece è parso di rivestire una certa importanza, quando sono stati premiati con una antenna Wind di 31 metri, mentre la delibera parlava di 20 metri (quando i tecnici sanno che un'antenna 5G non può essere meno di 30 metri), lo consideriamo un errore quantomeno sospetto. I cittadini per un attimo hanno pensato di elevarsi verso lo spazio, ma un attimo dopo sono caduti pesantemente a terra, esattamente quando hanno saputo quanto vale, quell'oggetto che ha svalutato le loro abitazioni, penalizzando le loro visuali, e che probabilmente avrà effetti sulle feste di paese e sull'uso del campino da parte dei ragazzi." Così interviene Filippo Rinaldi, coordinatore comunale FdI Poggibonsi.



"Questo è stato l'ennesimo sfregio fatto alla frazione - prosegue Rinaldi -, perché siamo di fronte all'ennesima tragedia che finisce in farsa, cioè una cosa che scontenta tutti i cittadini e nello stesso tempo non porta alcun beneficio.



FdI solidarizza con tutti i cittadini di Staggia, mentre ritiene assolutamente sconsiderato il comportamento del primo cittadino di Poggibonsi, che oltre a non avere alcun rispetto per i cittadini di Staggia, non è stato neanche capace di tutelare la frazione in modo adeguato. Siamo nel classico caso in cui oltre al danno abbiamo anche la beffa."