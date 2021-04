Riapre la Rocca di Staggia per le Settimane del Patrimonio Culturale di Italia Nostra

Dall'1 al 16 maggio "Museo del territorio: la cultura del genius loci"

La Rocca di Staggia è uno tra i soggetti da valorizzare scelti da Italia Nostra nel contesto delle Settimane del Patrimonio Culturale (1-16 maggio) dal titolo: “Museo del territorio: la cutura del genius loci”. Per l'occasione la Rocca sarà visitabile negli spazi interni, nei cortili e aprirà straordinariamente il parco circostante con un nuovo progetto "Uomo, arte, natura, architettura".Il castello sarà aperto tutti i giorni, dalle ore 10.30 fino alle 19.00. I lunedì e il venerdì solo il pomeriggio. Questo orario rimarrà successivamente in vigore per tutto il mese di maggio. Per la visita guidata al castello è necessaria la prenotazione telefonica al 3664792092. Ogni tour prevede un massimo di 5 persone. Se i partecipanti sono di più è necessario dividersi in gruppi. La durata del percorso castello-corti-parco è di un'ora circa.Ogni ingresso sarà reso possibile solo nel pieno rispetto delle misure previste per la prevenzione dal coronavirus (mascherine sanificazione, tracciabilità...).Inoltre, per tutto il 2021 la Rocca di Staggia diventa più verde. I visitatori che raggiungeranno il maniero a piedi, magari seguendo gli antichi cammini, o lungo la pista ciclabile, ma anche in bici, treno o con l'autobus di linea, contribuiranno al progetto green del castello e potranno usufruire perciò di una riduzione sul costo della visita.Info:info@laroccadistaggia.it