Poggibonsi, i Carabinieri arrestano spacciatore pregiudicato

Nel corso di un servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti effettuato alcuni giorni fa, i Carabinieri di Poggibonsi hanno arrestato un 38enne pregiudicato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Le indagini che hanno portato all'arresto sono nate dopo che un giovane era stato fermato dai militari dell'Arma nella città valdelsana mentre, con fare sospetto, si stava allontanando a piedi dopo essere uscito da un condominio. A seguito di un breve accertamento, il giovane era stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina pronta per essere consumata o rivenduta.Le immediate indagini attuate hanno permesso ai Carabinieri della Stazione di Poggibonsi di individuare il luogo e la persona che aveva venduto al giovane la sostanza stupefacente. All’interno dell’abitazione i militari hanno identificato C.M. 38enne pregiudicato, il quale è stato trovato in possesso di altre 30 dosi di cocaina, circa 1.000 euro in contanti e tutto l’occorrente per il confezionamento e lo spaccio della sostanza.L’uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Siena.