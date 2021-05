Comune di Poggibonsi, approvato il rendiconto 2020: bilancio in equilibrio

All’ordine del giorno del Consiglio comunale del 29 aprile. Sì di PD, PoggibonSi Può, Vivacittà, Avanti Poggibonsi e astensione della Lega

Approvato in Consiglio comunale a Poggibonsi il rendiconto di gestione 2020 che si è chiuso con il mantenimento degli equilibri di bilancio. “Un risultato non banale vista la complessità che ha caratterizzato l’anno passato – dice Susanna Salvadori, assessore al Bilancio -. L’arrivo della pandemia ha determinato una situazione inedita, particolare e decisamente difficile sotto il profilo sanitario, economico, sociale. Questa situazione ha avuto forti ripercussioni anche sull’attività amministrativa e sui bilanci degli enti locali, compreso il nostro. L’amministrazione, attraverso gli uffici, ha lavorato per cercare di creare le condizioni utili a garantire sia l’operatività della struttura sia la tenuta degli equilibri. Quest’azione è stata promossa progressivamente durante l’anno, con tagli, reintregri e rimodulazioni anche per recepire gli effetti di scelte sovraordinate. I fondi che il Governo ha stanziato per gli enti locali hanno consentito di contenere in parte le minori entrate per circa 2,5 milioni di euro che abbiamo avuto e anche le maggiori spese che vi sono state le spese per la gestione della pandemia.In questo contesto – ribadisce Salvadori – abbiamo continuato a garantire i servizi che sono rimasti inalterati sotto tutti gli aspetti. Anche le politiche di investimento sono proseguite. Nonostante alcuni inevitabili rallentamenti importanti spazi sono stati restituiti alla città, come piazza Berlinguer e via Montorsoli, altri lavori si sono avviati, come quelli inerenti all’edilizia scolastica, altri ancora hanno iniziato e proseguito il loro percorso come la riqualificazione di via Sangallo e l’efficientamento della pubblica illuminazione. A proseguire è stata anche l’azione progettuale che ci vede operativi su tutti i fronti aperti per cogliere al meglio le opportunità che si potranno presentare”.Il rendiconto di gestione si è chiuso con il segno più sia sulle spese per investimenti sia sulla quota di avanzo libero. E’ stato approvato con i voti positivi di Partito Democratico, PoggibonSi Può, Vivacittà, Avanti Poggibonsi e con l’astensione della Lega Salvini premier.Analoga votazione ha riguardato l’altro punto all’ordine del giorno, ovvero il rinnovo delle convenzioni con il Centro Pari Opportunità Alta Valdelsa e con il Centro AntiViolenza. “Un rinnovo – ha detto Salvadori presentando l’atto – che porta ulteriormente avanti il modello complesso e innovativo di gestione delle politiche di genere nelle molteplici sfaccettature. Un modello che si è avviato nel 1998 con la nascita del CPO quale primo servizio associato in Valdelsa e che è proseguito per fasi successive e successive evoluzioni sempre con l’obiettivo di promuovere una politica di pari opportunità rispondente ai bisogni emergenti”.