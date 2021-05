Minaccia persone e poliziotti alla stazione ferroviaria di Poggibonsi: arrestato 65enne pregiudicato

Un 65enne italiano è stato arrestato dalla Polizia di Stato presso la stazione ferroviaria di Poggibonsi per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.Sono costate care ad S.G., conosciuto dalle forze dell’ordine della Valdelsa per i numerosi precedenti, le offese e le gravi minacce proferite nei confronti del Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza poggibonsese e di altri agenti.I poliziotti erano intervenuti nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 maggio, pressi la sala d’ingresso dello scalo ferroviario a seguito di una segnalazione, giunta al numero pubblico unico di emergenza 112, da parte di numerosi cittadini che avevano lamentato la presenza di un uomo, in evidente stato di alterazione, che urlando li stava minacciando con toni aggressivi.Al momento dell’intervento, mentre i poliziotti stavano cercando di ricondurlo alla ragione, l’uomo si era scagliato anche contro di loro, offendendoli pesantemente, con ingiurie di vario tipo e minacciandoli. Alla richiesta poi di seguirli in Commissariato per procedere alla denuncia nei suoi confronti, l’uomo si era rifiutato reiterando le offese e opponendo resistenza con la forza, fermandosi solo dopo essere stato messo in sicurezza in auto con le manette.Anche presso gli uffici del Commissariato, il pregiudicato aveva continuato a mantenere toni aggressivi e minacciosi ed era pertanto stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Siena, a disposizione dell’autorità giudiziaria.Oggi, all’esito del rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG, del Commissariato di Poggibonsi, 3 volte alla settimana.