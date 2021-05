Bando Tari, a Poggibonsi domande entro il 19 maggio

Rivolto alle famiglie. In base all’indicatore Isee si può chiedere l’esenzione totale o della parte variabile

Ultimi giorni utili per presentare domanda sul bando Tari per le utenze domestiche per l’anno 2021. Per accedere c’è tempo fino al 19 maggio alle 13,30. Possono fare richiesta di esenzione i nuclei familiari con un valore Isee inferiore a 7.000 euro. Viene inoltre confermata la novità introdotta l’anno passato, ovvero la possibilità di presentare domanda di agevolazione chiedendo la riduzione del 100% della parte variabile della tariffa. Possono farlo i nuclei familiari con Isee compreso tra 7.000 euro e 8.265 euro e le famiglie numerose (con almeno quattro figli a carico) con Isee non superiore 20.000 euro.In ogni caso, sia per l’esenzione che per l’agevolazione, per fare domanda è necessario essere in regola con la posizione Tari alla data di scadenza del bando e non avere procedimenti di sospensione anagrafici in corso. Le domande accolte andranno a formare, dopo l’istruttoria, la graduatoria in base all’indicatore Isee. A parità di indicatore sarà data priorità ai nuclei familiari con la presenza di disabilità e quindi con il maggior numero di figli minori a carico.Le domande dovranno essere compilate esclusivamente mediante la procedura on line dal sito www.comune.poggibonsi.si.it corredate da copia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di denuncia Isee già presentata al Comune è sufficiente indicare la data di presentazione e il servizio richiesto.I richiedenti l’esenzione o l’agevolazione non dovranno pagare la Tari relativa al 2021 fino a quando gli uffici non avranno comunicato loro l’esito della istruttoria delle domande. L’esenzione o l’agevolazione può essere richiesta solo per l’immobile di residenza e relativa pertinenza. Tutte le info sul sito del Comune www.comune.poggibonsi.si.it