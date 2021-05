Pubblica Assistenza di Poggibonsi, tutto pronto per la raccolta alimentare

Alla Coop di Salceto sabato 15 maggio per l’appuntamento che coinvolge associazioni di volontariato e soci Coop

La Pubblica Assistenza di Poggibonsi ci sarà. Idealmente con tutti i suoi soci, nella pratica con i volontari, l’associazione aderisce e sarà presente sabato prossimo 15 maggio presso l’Unicoop di Salceto a Poggibonsi. Tutto per dare il proprio contributo alla raccolta alimentare. E dare una ulteriore risposta, concreta, al sostegno verso le famiglie bisognose la cui platea, purtroppo, è cresciuta causa Covid.I volontari della Pubblica Assistenza dunque saranno già alla Coop di buona mattina, già alle 8, e saranno presenti fino alle 20. Quindi per tutta la durata dell’apertura del supermercato i volontari saranno lì, alla Coop, a dare una mano e raccogliere i prodotti che le persone vorranno donare. Un gesto semplice, ma utile ad una comunità intera.L’iniziativa coinvolge le associazioni di volontario, tante persone che si mettono a disposizione, e la sezione soci Coop di Poggibonsi. La destinazione del cibo, che viene raccolto due volte l’anno con la raccolta alimentare di Unicoop Firenze, promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, sono le mense solidali e le dispense di chi vive in condizione di povertà, una fetta sempre più ampia della società.“La partecipazione della Pubblica Assistenza è parte integrante di quello spirito di servizio e di appartenenza a tutta la comunità locale che ci contraddistingue da sempre, lavorando giorno per giorno – fa notare Fabrizio Fabiani in rappresentanza del consiglio direttivo dell’associazione –. E’ c’è una novità: da quest’anno collaborano con noi a questo momento importante che è la raccolta alimentare anche Auser e Avis che ringrazio.La raccolta sta all’interno delle strategie a cui guardiamo in un piano di lavoro condiviso da tutto il consiglio. E’ un contributo necessario soprattutto in questa fase della vita del nostro paese, è la solidarietà che si fa concreta. Vi aspettiamo dunque sabato 15 maggio”.La Pubblica Assistenza di Poggibonsi, che ha la sua sede in via Dante, ha ormai una storia quasi quarantennale in città e ha oltre 1.400 soci e circa 40 volontari attivi, 40 persone che ogni giorno, quotidianamente, si mettono a disposizione nelle ambulanze, nei servizi verso gli anziani e in tutte le attività che l’associazione svolge.