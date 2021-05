Incendio questa mattina, sabato 15 maggio poco dopo le 10, in un'azienda in località Cinciano a Poggibonsi. L'incendio ha interessato un macchinario dell'azienda di lavorazione di materie plastiche. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi che hanno concluso l'intervento attorno alle 13. Non è rimasta coinvolta nessuna persona.