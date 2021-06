Attività estive a Poggibonsi, è tempo di iscrizioni

Salvadori: “Sicurezza e un progetto come sempre di qualità per accompagnare i nostri piccoli nel mese di luglio”

Aperte le iscrizioni per il Centro Ricreativo Estivo del Comune che si svolgerà per quattro settimane nel mese di luglio. Le domande, da presentare esclusivamente online, sono già aperte e lo resteranno fino alle 12 del 18 giugno.“Come sempre e come anche lo scorso anno abbiamo promosso un’attività estiva di qualità per accompagnare i bambini e le bambine nel mese di luglio – dice l’assessore alle politiche educative Susanna Salvadori – Restano le rimodulazioni organizzative necessarie per rispondere alle norme anticontangio, ma il nostro Centro Estivo si farà, in sicurezza e con l’obiettivo di far divertire i più piccoli attraverso un vero e proprio progetto educativo”.Il progetto. Sulla scia del successo delle attività presentate negli anni precedenti, il progetto curato dalle Pleiades prende spunto dal film di animazione “Il mio vicino Totoro” di Hayao Myasaki. La magia del film costituirà il filo rosso delle attività estive che saranno dedicate alla scoperta e valorizzazione della natura e dell’ambiente, alla narrazione e all’arte attraverso attività laboratoriali e sensoriali che coinvolgeranno i partecipanti in un percorso ludico-ricreativo ed educative.Dove e quando. Il CRE sarà attivo dal lunedì al venerdì, dal 5 al 30 luglio compresi, con orario 8-13. Le attività si svolgeranno presso la scuola d’infanzia comunale Mastro Ciliegia di via Sangallo, salvo diverse indicazioni relative alle norme legate all’emergenza sanitaria.Le domande. Possono essere iscritti al CRE i bambini residenti che abbiano un’età compresa fra i tre anni e i sei anni, più precisamente i bambini che hanno compiuto i tre anni e che nell’anno educativo in corso abbiano frequentato la scuola dell’infanzia. Non saranno ammessi bambini che nell’anno educativo in corso hanno frequentato la primaria o il nido d’infanzia. Qualora il numero di domande superasse i posti disponibili (70-75) verrà stilata apposita graduatoria in base ai criteri previsti nel bando. Gli ammessi saranno contattati direttamente dall’ufficio istruzione entro il 23 giugno e coloro che intendono rinunciare al servizio potranno farlo senza alcun pagamento comunicando la decisione per scritto entro e non oltre il 28 giugno 2021. Le tariffe sono come sempre proporzionate alle fasce Isee di appartenenza.Procedura online. La domanda d’ammissione deve essere presentata esclusivamente online tramite accesso diretto dal sito del Comune al seguente linkIn base alla necessità, che sarà valutata in seguito alla raccolta delle iscrizioni, potrà essere attivato anche il servizio di trasporto scolastico.Info e bando sul sito.Per ulteriori informazioni: istruzione@comune.poggibonsi.si.it