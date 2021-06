Torna ''#E...State Insieme'', il campo estivo organizzato dalla Pubblica Assistenza di Poggibonsi

Dedicato ai ragazzi da 6 agli 11 anni, parte lunedì 21 giugno

Torna “#E...State Insieme” il campo estivo dedicato ai ragazzi dai 6 agli 11 anni promosso e organizzato dalla Pubblica Assistenza di Poggibonsi.Si parte il prossimo 21 giugno, quindi è possibile iscriversi fino a venerdì 18 giugno. Si potrà arrivare fino a 25 ospiti, di varie fasce di età.“Torniamo ad offrire ai ragazzi un'opportunità di spazio dove giocare ma anche imparare a conoscersi, a stare insieme agli altri e scoprire il territorio. Gioco e tempo libero, riempiti di contenuti, sono momenti di crescita per i ragazzi – dice il presidente Fabrizio Fabiani –. Siamo riusciti anche quest’anno ad organizzare questa iniziativa, con uno sforzo in più viste le norme Covid e i protocolli. Ma ci siamo. Quindi grazie davvero a tutti gli operatori e all’associazione tutta”.Tutte le attività Nel rispetto delle normative Covid, le iniziative si svolgeranno presso la sede della Pubblica Assistenza di Poggibonsi in via Dante 39, prenderanno il via alle 8 per concludersi alle 17. In cosa saranno coinvolti i ragazzi? Ci saranno laboratori artistici, attività all'aperto, si faranno escursioni settimanali e attività ricreative a tema.Per informazioni e iscrizioni e possibile contattare la Pubblica Assistenza di Poggibonsi al numero 348 3804102 oppure scrivere alla emailinfo@papoggibonsi.it