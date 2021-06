Incidente stradale che ha coinvolto una moto ed un'autovettura attorno alle 10.20 di oggi, giovedì 24 giugno, a Poggibonsi.Il sinistro è avvenuto in via Toscana e il conducente della moto, un uomo di 64 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo, in gravi condizioni, al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria alle Scotte a Siena. Sul posto è intervenuta anche Polizia Municipale di Poggibonsi.