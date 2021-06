Aerei ed elicotteri pronti al decollo, torna ''Ali Model nei Cieli di Poggibonsi''

Il 27 giugno terza edizione della manifestazione promossa dal GAV - Gruppo Aeromodellisti Valdelsani

Torna in questo 2021 un appuntamento classico per gli appassionati del volo. Domenica 27 giugno si svolge la terza edizione di “Ali Model nei Cieli di Poggibonsi", manifestazione promossa dal GAV - Gruppo Aeromodellisti Valdelsani presso l'aviosuperficie di Fontana a Staggia Senese. Per una intera giornata, ma già il sabato 26 sarà possibile ammirare tanti modelli di macchine volanti, saranno presenti aeromodelli radiocomandati, riproduzioni con motorizzazioni elettrica, a scoppio e a reazione. Sarà dunque un fine settimana di voli no-stop nel rinnovato campo di volo del GAV.“La nostra manifestazione decolla di nuovo per testimoniare la ripartenza dell'aeromodellismo in Valdelsa dopo due anni di immobilità causata dall'emergenza Covid – spiega il presidente del GAV Marco Antonio Brogini -. Non casualmente coincide con un momento di rinascita del nostro Paese dopo la terribile prova che tutti noi abbiamo affrontato. Con questa terza edizione “Ali Model” si apre anche ad ospiti internazionali oltre agli amici di sempre provenienti dal nord e dal sud dell'Italia, insieme a tutti gli appassionati del volo. Un modo per condividere questa nostra passione ma anche per farla conoscere a tutti gli interessati che desiderano avvicinarsi a questo ‘sport dell'aria’, come lo definisce il Coni al quale il nostro Gruppo è regolarmente iscritto ormai da diversi anni”.Il raduno, come nelle due precedenti edizioni, si terrà presso il campo volo di Fontana in località Fontana a Poggibonsi, all'interno del rinnovato impianto sportivo gestito dal GAV nel rispetto di tutte le disposizioni e autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività aeromodellistica. Sarà presente un punto ristoro.“Saranno due giorni all'insegna dello stare assieme in amicizia – chiude Brogini –. Occasione per condividere la passione per le macchine volanti, per conoscerla e con la possibilità di ammirare riproduzioni di veri aerei ed elicotteri che difficilmente è possibile vedere”.“Ali Model nei Cieli di Poggibonsi” si svolge con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.Per info: info@gavrc.com www.gavrc.com , pagina Fb GAVRC, 335295653.