Cane cade nel fiume Elsa e rischia di annegare: salvato dalla Polizia

Chissà se Elen si sarebbe mai aspettata un epilogo così per la sua disavventura. Essere soccorsa e salvata dalla Polizia di Stato.La cagnolina, forse per abbeverarsi, si era avvicinata al fiume Elsa, in Valdelsa, e poi era caduta, ma fortunatamente, attorno alle 23 di ieri, un ragazzo si è accorto di lei ed è andato subito a chiedere aiuto ai poliziotti della squadra volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi che stavano facendo un posto di controllo nei paraggi, insieme ad una pattuglia della Polstrada di Firenze.Immediatamente gli agenti si sono portati lungo l’argine del fiume e, dopo una mezz’ora di ricerche completamente al buio, con l’aiuto di una torcia, sono riusciti ad avvistare l’animale che stava annegando. Uno dei poliziotti non ha perso tempo: con tempismo e coraggio, scongiurando il peggio, si è calato nel fiume per salvarlo e avvicinatoso, è riuscito a bloccarlo.Improvvisata un’imbracatura d’emergenza con la corda di traino in dotazione alla Polizia Stradale, gli agenti sono poi riusciti a portarla in salva, tirandola fuori dall’acqua. Una volta tranquillizzata, la cagnolina è stata portata con l’auto di servizio al Commissariato di Poggibonsi, dove i poliziotti l’hanno rifocillata e accudita.Tramite il servizio soccorso Anpana hanno poi accertato la sua identità verificando dal chip che si trattava un bracco tedesco di sette anni di nome Elen. Il proprietario, un 64enne di Poggibonsi, dopo essere stato contattato si è precipitato al Commissariato dove, commosso, ha ringraziato i poliziotti ed è tornato a casa col suo amato cane.