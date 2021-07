US Poggibonsi, in Comune i protagonisti della promozione in serie D

Sindaco e vicesindaco hanno incontrato l’US Poggibonsi al palazzo comunale

Promozione in sedie D ‘festeggiata’ al palazzo comunale di Poggibonsi. Ieri, 5 luglio, il sindaco David Bussagli ha incontrato in sala Quadri una rappresentanza della compagine che ha creato le condizioni per la promozione in serie D: squadra, mister, staff, dirigenti, collaboratori, sponsor.“Un momento, per quanto informale, che abbiamo condiviso con la società, per accogliere nella casa comunale tutti coloro che hanno contribuito al risultato prestigioso conquistato e per cui tutti abbiamo esultato poche settimane fa – ha detto il sindaco –. Un risultato bello, che vale doppio perché arriva in questa annata particolare e particolarmente complessa. Grazie a tutti”.Presenti per l’amministrazione il vicesindaco Nicola Berti, assessore allo sport, l’assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino, il consigliere comunale Ireneo Mesce.Alle parole del sindaco si sono aggiunte quelle del vicesindaco, del presidente Giuseppe Vellini, del vicepresidente Mario Volterrani, del presidente onorario Lorenzo D'Aloisio, del direttore generale Giacomo Guidi. Una soddisfazione condivisa da tutti per il risultato ottenuto, la promozione in D dopo quattro anni di eccellenza, e un incontro che si è concluso con la consegna al sindaco della maglia celebrativa, con il numero 4 appartenuto a Stefano Lotti.