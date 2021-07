Nidi e infanzia, a Poggibonsi attività estive per 100 bambini

In corso il centro estivo a Mastro Ciliegia per la fascia 3-6 e asili Rodari e La Coccinella ancora attivi

Sono quasi cento i bambini e le bambine coinvolti nelle attività estive del Comune e nel servizio di asilo nido che ormai dal 2018 è esteso anche al mese di luglio.“Dopo un anno educativo complesso come quello che abbiamo attraversato fa piacere essere riusciti a confermare l’impegno per garantire queste attività – dice l’assessore alle Politiche educative Susanna Salvadori –. Per il servizio di nido abbiamo riconfermato il prolungamento di alcune settimane rispetto alla chiusura dell’anno educativo, un servizio importante per le famiglie e che abbiamo introdotto da alcuni anni proprio per raccogliere questo tipo di richiesta. Per i bambini e le bambine in età da scuola materna è invece già iniziata, come sempre, la specifica attività estiva, con l’obiettivo di far divertire i più piccoli attraverso un vero e proprio progetto educativo”.Per quanto riguarda l’estivo infatti sta per chiudersi la prima settimana di attività al Centro Ricreativo Estivo che proseguirà per tutto il mese di luglio (dal lunedì al venerdì, 8-13) presso Maestro Ciliegia. Sono trentacinque i bambini e le bambine che partecipano al progetto, curato dalle Pleiades e che quest’anno prende spunto dal film di animazione “Il mio vicino Totoro” di Hayao Myasaki. La magia del film rappresenta il filo rosso delle attività, dedicate alla scoperta e valorizzazione della natura e dell’ambiente, alla narrazione e all’arte attraverso attività laboratoriali e sensoriali in grado di coinvolgere i partecipanti in un percorso ludico-ricreativo ed educative.Per quanto riguarda invece il servizio di asilo nido questo si sta svolgendo nei plessi comunali come normale prolungamento dell’attività promossa tutto l’anno. In particolare sono sessanta i bambini e le bambine per cui le famiglie hanno scelto di prolungare l’attività. Di questi, trentaquattro sono impegnati nell’asilo nido Rodari e ventisei al nido la Coccinella.