L’Orchestra della Toscana chiude il festival Piazze d’Armi e di Città con un concerto dedicato a Piazzolla

Appuntamento sabato 10 luglio alle 21.30 al Cassero della Fortezza di Poggibonsi

Si conclude con la grande musica dell’Orchestra della Toscana il festival estivo Piazze d’Armi e di Città che ha allietato le serate poggibonsesi con numerosi appuntamenti di musica, teatro e danza a partire dallo scorso 15 di giugno. Appuntamento per il gran finale sabato 10 luglio alle 21,30 al Cassero della Fortezza di Poggibonsi con TANGO 2021 #PIAZZOLLA!, ORT Attack ensemble d'archi, musiche di Piazzolla, Gardel, una produzione © Fondazione ORT, per una durata 60 minuti circa.Nel centenario della nascita di Astor Piazzolla ORT Attack presenta un programma esclusivo sul grande compositore argentino. Tanghi, milonghe e i più bei brani di Piazzolla saranno al centro di programma che propone anche un medley delle musiche di Carlos Gardel, “re del tango argentino”. Nato nel 2018 da un’idea del primo violoncello Luca Provenzani, l’ensemble d’archi ORT Attack si prefigge l’obiettivo di far musica con il massimo entusiasmo; è composto da musicisti dell’ORT, tutti archi, uniti da un senso di appartenenza e amicizia.Ingressi € 13 - Ridotto € 10 Prevendite: Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6 Poggibonsi, in orario cinema (0577/983067)- on-line su www.politeama.info . La sera dello spettacolo è attivo il servizio bar e ristorante dell’Osteria al Cassero, per prenotazioni chiamare 3334593387. Accesso disabili: i disabili possono comunicare le proprie necessità durante la prenotazione presso le casse del Politeama o chiamare il numero 3492658753 una volta arrivati all'ingresso del Cassero.Piazze d'armi e di città è organizzato dal Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Club, Music Pool, Associazione culturale Timbre, AdArte, Parco Archeologico della Fortezza, ViaMaestra, con la sponsorizzazione di Unicoop Firenze e PAN URANIA SPA come main sponsor.Tutte le informazioni sul festival sono su www.politeama.info e sulla pagina FB “Piazze d’Armi e di Città”.