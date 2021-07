Misericordia di Poggibonsi: ripartono le lezioni di primo soccorso aperte a tutti

L’attività formativa della Misericordia di Poggibonsi rivolta alla popolazione riprende a pieno ritmo dopo le limitazioni imposte dalle ultime restrizioni antiCovid.Si terranno rispettivamente il 27 luglio e il 3 agosto il Corso Disostruzione delle vie aeree e il Corso per Esecutori BLS-D, entrambi rigorosamente “in presenza” pur nel rispetto delle norme anticontagio ancora vigenti.Si tratta dell'atteso ritorno di due eventi formativi gratuiti da molti invocati in questi mesi: gli ultimi si sono tenuti lo scorso autunno, prima della recrudescenza del Covid19.Il corso sulla disostruzione insegna come comportarsi nel caso, purtroppo abbastanza frequente, che un neonato o bambino inalino un corpo estraneo rischiando il soffocamento. La lezione, particolarmente rivolta a coloro che sono spesso a contatto con i bambini, è consigliabile a tutti poiché tratterà anche la disostruzione delle vie aeree nell’adulto.Il corso formativo per Esecutore BLS-D (durata due lezioni) insegna le manovre rianimatorie e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico DAE in caso di paziente in arresto cardiaco, fornendo l’abilitazione all’uso dello stesso. È quindi consigliato a tutti indistintamente.“Siamo lieti di poter tornare a fare questi corsi alla cittadinanza – dice il responsabile della formazione sanitaria della Misericordia Davide Pozzolini -. Riprendiamo dopo una lunga inattività (in cui sarebbero stati possibili dei corsi online sulla disostruzione, ndr) perché siamo fermamente convinti che queste lezioni debbano tenersi esclusivamente in presenza, in modo che gli allievi possano fare tutta la pratica di cui necessitano sotto l'attenta supervisione dei nostri istruttori e formatori che vivamente ringrazio - conclude Pozzolini - per essersi resi disponibili anche nei mesi estivi”.Per partecipare è obbligatorio iscriversi chiamando (o messaggiando) al numero 3247713113, poiché i Corsi sono a numero chiuso.Ulteriori informazioni sono reperibili sui canali social della Misericordia di Poggibonsi.