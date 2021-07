Avanti Poggibonsi entra nella maggioranza di centrosinistra

Un percorso di progressiva convergenza sulla visione di città che ha portato ad allargare lo schieramento a sostegno del sindaco David Bussagli



"Un’alleanza per il presente e per il futuro, per proseguire un’esperienza amministrativa positiva guidata da un Sindaco e da una giunta che hanno affrontato al meglio il periodo dell’emergenza e che si preparano a guidare la nuova fase di ripartenza". Lo affermano in una nota congiunta il Partito Democratico e la lista civica Avanti Poggibonsi che entra "in una maggioranza solida e unita con l’intendo di portare un contributo in termini di idee, di proposte e di esperienza."



"Il percorso di progressiva convergenza sulla visione della città - prosegue il comunicato - ha preso il via nel maggio 2020 in consiglio Comunale, prima con l’appello del Sindaco a tutti coloro che volevano dare un contributo in un momento così difficile per il Paese e per la città, quindi con la votazione del documento del Presidente del Consiglio comunale che disegnava un quadro Europeista, solidale, antitetico al populismo come contesto per riordinare le priorità dell’azione amministrativa. Il percorso è proseguito con un dialogo costante e si è concluso con l’approvazione del bilancio preventivo anche da parte di Avanti Poggibonsi. Il confronto, che ha coinvolto il Sindaco, i gruppi consiliari e i vertici del Pd, su temi concreti che riguardano la città e sui valori in cui tutte le forze della maggioranza di riconoscono."



"Il rifiuto del populismo, l’antifascismo, la parità di genere e il rispetto dei diritti civili, la società che include, il valore del terzo settore, la solidarietà, sono punti non negoziabili e sono la base di partenza per costruire un cammino comune", ribadiscono la segretaria del Pd Lore Lorenzi e il capogruppo di Avanti Poggibonsi Simone De Santi.



"Nell’ultimo Consiglio comunale del 29 giugno, è stata istituita una commissione consiliare speciale che si occuperà dei progetti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, con l’intento di determinare sul tema il massimo coinvolgimento possibile della città, delle forze consiliari, dei partiti e delle associazioni. La presidenza affidata a Simone De Santi, di Avanti Poggibonsi, testimonia il punto di arrivo di una solida collaborazione e allo stesso tempo il punto di partenza per fare sempre di più, e sempre meglio, per il bene di una Poggibonsi plurale e democratica. Una scelta strategica per il futuro."