Strade, inizia l’intervento in via Montegrappa a Poggibonsi

Dalla prossima settimana si procederà con il rifacimento del tratto di strada fino all’innesto con via Diaz dove saranno in vigore modifiche alla viabilità



Procede l’intervento di manutenzione che riguarda l’area di largo Usilia e la sistemazione del manto stradale di via Montegrappa fino all’innesto con via Diaz. Mentre i lavori sui marciapiedi che circondano l’area verde in largo Usilia proseguono, il cantiere si estende su via Montegrappa. “Una strada densamente transitata e su cui andiamo ad intervenire in piena estate per contenere al massimo i possibili disagi legati alla presenza del cantiere”, spiega l’assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino.



I lavori in via Montegrappa inizieranno infatti nella prossima settimana e per svolgere le operazioni saranno necessarie alcune modifiche temporanee alla mobilità, segnalate sul posto. In particolare, fino al termine dei lavori, due settimane, sarà in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati del tratto di strada oggetto di manutenzione e si procederà con la riduzione di carreggiata per cui via Montegrappa, nel tratto compreso tra largo Usilia e via Diaz sarà a corsia unica.



“L’obiettivo complessivo del progetto – dice Carrozzino – che riguarda aspetti diversi di questa zona densamente abitata e sede di tante attività è quello di migliorare la fruibilità dei giardini e dell’intera area sia a livello pedonale che carrabile”.



Per quanto riguarda infatti l’intervento su largo Usilia i lavori riguardano i marciapiedi che circondano il giardino e sono tuttora in corso. La seconda tranche dell’intervento riguarda proprio via Montegrappa, in varie parti disconnessa anche per gli interventi di riparazione sui sottoservizi che si sono resi necessari. Il tratto della strada che sarà oggetto di lavori sarà interessato da un’operazione di consolidamento, con ripristino del manto stradale preceduta da sanificazione del fondo e realizzazione di nuova fondazione.



L’importo complessivo del progetto è di 176mila euro e l’intervento è stato ricompreso nel piano triennale delle opere pubbliche per come modificato nel contesto delle variazioni di Bilancio 2020. Si è proceduto al completamento della progettazione e quindi all’espletamento delle procedure di gara e all’avvio dei lavori nel mese di giugno.



“Lavori attesi e necessari per migliorare la vivibilità dell’area attraverso un progetto mirato che guarda alla fruibilità e alla sicurezza”, chiude l’assessore.