Poggibonsi, incendio Drove: ordinanza del Sindaco con misure cautelative

In attesa che si completino gli accertamenti e le valutazioni da parte delle Autorità competenti, disposizioni da adottare in prossimità del luogo

Introdotte tramite ordinanza una serie di disposizioni cautelative per i cittadini, da adottare in prossimità del luogo dove si è verificato incendio che si è sviluppato ieri mattina, 14 agosto, presso il fabbricato produttivo della Ecogest in zona Drove a Poggibonsi Nord."L'incendio - spiega il Comune di Poggibonsi - è sotto controllo dal primo pomeriggio mentre gli accertamenti tecnici da parte di Arpat e Asl in merito all'impatto nelle aree circostanti sono ancora in corso. Sulla base di una apposita comunicazione inoltrata dal dipartimento di prevenzione della ASL a seguito di colloquio con i tecnici di Arpat, è stata firmata l'ordinanza con le disposizioni ritenute opportune.Pertanto, fino al completamento degli accertamenti e delle inerenti valutazioni da parte delle Autorità competenti, è obbligatorio tenere chiuse le finestre delle abitazioni poste nelle vicinanze del luogo dell'evento. E' inoltre vietato il consumo di prodotti ortofrutticoli raccolti nei terreni circostanti l’area interessata o esposta ai fumi derivanti dall'incendio, nonché l'utilizzo di acque provenienti dai pozzi presenti nelle immediate vicinanze del luogo dove si è verificato l'evento.L'Amministrazione ringrazia per l'enorme lavoro svolto i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine intervenute, la Protezione civile, la Polizia Municipale e le associazioni antincendio della zona."