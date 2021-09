''Letturaday'', rush finale con ''Voci straniere dall’Accabì'' alla biblioteca di Poggibonsi

I prossimi tre giovedì letture in lingua araba, albanese e wolof

Tre appuntamenti ‘speciali’ per il rush finale di “Vocì dall’Accabì”, iniziativa con cui la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini ha aderito al ‘Letturaday, leggiamo insieme i giovedì’. Giovedì 9 settembre inizierà infatti “Voci straniere dall’Accabì” che proseguirà con altri due appuntamenti che riguarderanno, in ordine cronologico, letture in lingua araba, in lingua albanese e in lingua Wolof (Senegal).“Un modo per dar voce ad alcune lingue straniere presenti nella nostra comunità e di proseguire in questo modo questa bella festa della lettura ad alta voce a cui abbiamo aderito e in cui crediamo – dice l’assessore alla Cultura Nicola Berti -. Una pratica, quella della lettura ad alta voce, che viene sostenuta dalla nostra biblioteca attraverso un’attività continua e quotidiana di promozione che abbiamo voluto implementare e valorizzare anche con questo progetto che adesso si arricchisce ulteriormente. Ringrazio tutti i lettori e le lettrici che si sono resi disponibili in queste settimane e le tre voci straniere che hanno aderito al progetto e che ci accompagneranno con le letture dei prossimi tre giovedì”.“Letturaday” è una iniziativa lanciata in occasione della "Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore”, un’idea dell’Associazione degli editori indipendenti italiani, realizzata assieme a librerie, biblioteche, scuole, che nasce sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura per coinvolgere tutti coloro che amano i libri e la lettura. La voce la grande complice di questo progetto che è rivolto a tutte quelle persone che vorranno mettere in gioco la propria voce per leggere alcuni brani tratti dai libri.In adesione all’iniziativa la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini ha lanciato “Voci dall’Accabì” con cui ogni giovedì, a partire dal 3 giugno, si è rinnovato l’appuntamento. Sono state ben dodici le voci che hanno letto altrettanti brani, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore ovvero, con video postato dalla biblioteca sui social. Ora il progetto prosegue con la sezione “Voci straniere dall’Accabì” con altri tre appuntamenti per arrivare alla chiusura della rassegna che si svolgerà giovedì 30 settembre con “Voci di donne”, lettura a più voci con accompagnamento musicale di Giuseppe Riccio.