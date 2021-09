E’ tempo di raccolta di materiali per la scuola con la Pubblica Assistenza di Poggibonsi

La Pubblica sarà alla Coop di Salceto e in via Trento sabato 11 settembre dalle 8 alle 19 per l'appuntamento che coinvolge tante associazioni di volontariato

Quaderni, gomme, matite e tutta la cancelleria che può servire per la scuola. Le associazioni si mobilitano per i ragazzi che rientreranno in aula il 15 di settembre. E la Pubblica Assistenza di Poggibonsi ci sarà. Idealmente con tutti i suoi soci, nella pratica con i volontari, l’associazione aderisce e sarà presente sabato 11 settembre presso l’Unicoop di Salceto e Unicoop di via Trento a Poggibonsi. Tutto per dare il proprio contributo. E dare una ulteriore risposta, concreta, al sostegno verso le famiglie bisognose la cui platea, purtroppo, è cresciuta causa Covid.I volontari della Pubblica Assistenza dunque si presenteranno già alla Coop di buona mattina, già alle 8, e saranno presenti fino alle 19. Per tutto questo tempo saranno lì a dare una mano e raccogliere i prodotti che le persone vorranno donare. “Il sostegno alla scuola ed all'istruzione è uno dei punti di forza del nostro piano strategico 2020/2023 – dice Fabrizio Fabiani, presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi - L’obiettivo in questo caso è il materiale scolastico di cancelleria, quaderni, matite ecc… tutto ciò che è utile in classe. Un gesto semplice, ma utile ad una comunità intera”.L’iniziativa coinvolge le associazioni di volontariato, tante persone che si mettono a disposizione, e la sezione soci Coop di Poggibonsi, “Che ringraziamo come sempre di essere motore di queste iniziative”, osserva Fabiani. La destinazione dei prodotti sono famiglie bisognose che hanno i ragazzi che frequentano le scuole.“La raccolta di domani estende il senso delle raccolte alimentari - fa notare Fabiani -. La partecipazione della nostra associazione è parte integrante di quello spirito di servizio e di appartenenza a tutta la comunità locale che ci contraddistingue da sempre, lavorando giorno per giorno”. Non solo. “E’ un impegno che sta all'interno delle strategie a cui guardiamo in un piano di lavoro condiviso da tutto il consiglio - aggiunge il presidente - E’ un contributo necessario soprattutto in questa fase della vita del nostro paese, è la solidarietà che si fa concreta”.La Pubblica Assistenza di Poggibonsi, che ha la sua sede in via Dante, ha ormai una storia quasi quarantennale in città e ha oltre 1400 soci e circa 40 volontari attivi, 40 persone che ogni giorno, quotidianamente, si mettono a disposizione nelle ambulanze, nei servizi verso gli anziani e in tutte le attività che l'associazione svolge.