Persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica creano ripetuti problemi in un bar di Poggibonsi: il Questore sospende la licenza per 5 giorni

Una decisione necessaria per impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale quella presa dal Questore della provincia di Siena, Costantino Capuano, che con provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. ha sospeso la licenza di un noto bar del centro storico di Poggibonsi.Da alcuni mesi, e sempre più frequentemente nelle ultime settimane, si erano registrati interventi delle forze di polizia all’interno e nei pressi dell’esercizio, frequentato spesso da pregiudicati, anche in stato di alterazione da eccessivo consumo di alcolici, che avevano messo in difficoltà, minacciandolo, lo stesso titolare del bar.La situazione era diventata così incandescente, a causa delle continue risse e litigi tra i pregiudicati frequentatori del locale, che il Dirigente del Commissariato di Pubblica di Sicurezza di Poggibonsi aveva constatato non poca preoccupazione nella cittadinanza, con la situazione che stava creando un forte senso di insicurezza sociale.Da qui la decisione del Questore Capuano di sospendere per 5 giorni la licenza per motivi di ordine e sicurezza pubblica.