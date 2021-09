''Poggibonsi for future'', appuntamento al mercato settimanale

Martedì 14 settembre dalle 9,30 alle 13, “Point for future” con Avventura Urbana, società affidataria del processo partecipato

Appuntamento al mercato settimanale con “Poggibonsi for future”, percorso di partecipazione unico e integrato su strumenti di pianificazione centrali per il futuro della città. Domani, martedì 14 settembre dalle 9,30 alle 13, sarà presente al mercato un punto informativo mobile e facilmente riconoscibile, un “Point for future” dove con personale della società affidataria del percorso, Avventura Urbana.Il “Point for future” sarà presente al mercato anche martedì prossimo, 21 settembre. Una attività di animazione sul territorio che ha l’obiettivo di fornire informazioni sul processo di partecipazione attivato con la distribuzione di apposite cartoline ai cittadini e cittadine, e di implementare la partecipazione delle persone alla campagna d’ascolto in corso nell’ambito del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) strumento di pianificazione con cui vengono conseguiti obiettivi di sostenibilità sociale, economica e ambientale per il sistema della mobilità. Al “Point for future” sarà possibile compilare il questionario in formato cartaceo. Ad oggi sono già 393 i questionari compilati.Promosso con il supporto tecnico di Aleph S.r.l., che è la società incaricata della redazione del PUMS, il questionario è la prima azione messa in campo nell’ambito di “Poggibonsi for future” ed è finalizzata a conoscere le modalità di spostamento di persone, biciclette e veicoli nel territorio comunale. Un’indagine indispensabile per strutturare un’analisi e mettere in campo azioni e interventi migliorativi.Il questionario resta compilabile fino al 30 settembre ed è rivolto a tutti i cittadini e le cittadine che vivono, studiano o lavorano nel territorio di Poggibonsi. E’ anonimo ed è disponibile online sul sito del Comune ed al seguente link https://it.surveymonkey.com/r/mobilitapoggibonsi

Il questionario e’ disponibile in formato cartaceo presso l'URP dove è possibile richiederlo per compilarlo comodamente a casa e restituirlo successivamente. Domani questa opportunità sarà ulteriormente ampliata perché il questionario sarà disponibile anche al mercato settimanale.Il processo partecipato “Poggibonsi for future” è promosso dal Comune con il sostegno dell’Autorità per la Garanzia e la Promozione della partecipazione di Regione Toscana. E’ strutturato in fasi, tappe e azioni. Ci saranno: una fase di preparazione e indagine propedeutica alle attività di informazione e partecipazione, vari momenti di coinvolgimento degli stakeholder del territorio di Poggibonsi e una serie di appuntamenti, con strumenti diversi di coinvolgimento, per incontrare e dialogare con la cittadinanza.