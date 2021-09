Il Maggiore Sergio Turini lascia il Comando della Compagnia Carabinieri di Poggibonsi

Il Maggiore dei Carabinieri, Sergio Turini, ha lasciato in questi giorni il comando della Compagnia di Poggibonsi. Turini sarà al comando della Compagnia di Prato, ricoprendo il prestigioso incarico in concomitanza con la promozione a Tenente Colonnello.



Sergio Turini è stato alla guida del Comando di Compagnia di Poggibonsi per 5 anni, dal 2016, proveniente dalla Legione Carabinieri Toscana di Firenze, dimostrando oltre ad una grande professionalità, di essere benvoluto e stimato sul piano umano.



Notevoli i risultati ottenuti nel corso del comando della Compagnia. Oltre a vari successi nella lotta allo spaccio di stupefacenti, ai reati contro la proprietà e le persone - in particolare in molti casi di furti in appartamento e violenza sulle donne -, a vari episodi che hanno coinvolto baby gang, Turini aveva 2019, all'arresto di 12 appartenenti ad una banda di spacciatori (oltre all'applicazione di misure più ridotte per altri due), sgominando un sodalizio criminale italiano-albanese.



Dalla nostra redazione, le più vive congratulazioni per la promozione a Tenente Colonnello di Sergio Turini, e un sincero in bocca al lupo per il nuovo incarico, che siamo certi porterà avanti con la competenza e le doti umane che lo hanno sempre contraddistinto.