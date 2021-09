''Nuovi Quaderni Poggibonsesi'', presentazione del nuovo volume

Appuntamento sabato 25 settembre al Cassero della Fortezza Medicea. Presenta Fabio Dei

Si svolgerà sabato 25 settembre la presentazione del terzo volume, parte prima, dei Nuovi Quaderni Poggibonsesi. L’appuntamento è alle 16,30 al Cassero della Fortezza Medicea e a presentare il libro sarà Fabio Dei, professore dell’Università degli Studi di Pisa.“Il terzo volume della collana – spiega nell’editoriale Rossella Merli, coordinatore della redazione - è il risultato di una considerevole ricchezza di proposte e di un aumento dei collaboratori da ascrivere senz’altro all’accoglienza positiva che la pubblicazione riceve in città. La quantità e la qualità dei contributi hanno addirittura consentito di suddividere il materiale pervenuto in due numeri da pubblicare rispettivamente in ottobre e in dicembre. Questo primo numero accoglie la consueta varietà di rubriche e di saggi corredati da un consistente repertorio di foto e immagini”. Il volume si apre con due interventi riservati alle ricorrenze di quest’anno, rispettivamente il settecentenario della morte di Dante e i cento anni dalla nascita del Partito Comunista Italiano”.Nuovi Quaderni Poggibonsesi volume 3/2021 - parte prima. In coerenza con l’architettura dei testi precedenti, il volume si sviluppa seguendo due criteri: continuità con le precedenti edizioni e correlazione fra le rubriche e gli argomenti trattati. I contributi proposti si snodano fra i temi della scuola e del sociale, della letteratura e dell’arte, passando fra le pieghe del passato con reportage sul palazzo Pretorio, su ville e castelli disseminati nei dintorni della città, su palazzi signorili e affreschi inediti nel centro storico. Ma le tematiche non mancano di aprirsi all’attualità grazie a dossier sul mondo delle imprese valdelsane al femminile e all’arte contemporanea. Nel libro si inaugurano, per di più, due ulteriori sezioni: ‘Narrativa e poesia’ aperta alla collaborazione di autori locali e ‘La tribuna sportiva’ che prende avvio con una divertente testimonianza semiseria sulle Millemiglia anteguerra. Si dedica, inoltre, attenzione ad una figura poggibonsese di rilievo, il professor Costantino Antichi che fu uno dei fondatori della rivista Quaderni Poggibonsesi di cui l’attuale pubblicazione, in tempi nuovi e con modi rinnovati, rappresenta la prosecuzione. Dalla rubrica ‘Vita della Città’ traspare il silenzio della vita sociale e culturale poggibonsese causato dalla pandemia. In compenso sorprendono l’impegno e la vivacità della produzione saggistica e letteraria di quest’anno terribile, documentata nella Rassegna bibliografica poggibonsese e di cui anche il terzo numero della collana è uno dei risultati.L’iniziativa di presentazione è a cura della Proloco con il patrocinio del Comune.