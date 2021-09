Poggibonsi, pregiudicata 33enne aggressiva e pericolosa per la sicurezza pubblica: il Questore emette Daspo Urbano per 2 anni

Ha tenuto comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica, una donna di 33 anni, italiana, già conosciuta alle forze di polizia per reati contro la persona, che è stata sottoposta al Daspo Urbano di 2 anni, emesso dal Questore della provincia di Siena Costantino Capuano.Il divieto di accedere ad un locale del centro storico di Poggibonsi, e/o stazionare nelle vicinanze, meglio conosciuto come Daspo Urbano, è stato applicato per la prima volta nella nostra provincia, a seguito di una serie di violenti episodi dei quali la donna si era resa protagonista, sfociati in numerosi interventi delle forze dell’ordine presso lo stesso locale. Ultimi, in ordine di tempo, quelli verificatisi il primo fine settimana di settembre.La 33enne, in evidente stato d’ebbrezza alcolica, in più occasioni, aveva aggredito sia il gestore del bar che alcuni clienti. Una discussione con un avventore inoltre era degenerata in una rissa con feriti, fra i quali anche un agente del Commissariato di pubblica Sicurezza intervenuto sul posto.Oltre al provvedimento di Daspo nei confronti della donna, il Questore Capuano aveva disposto anche la chiusura del locale per cinque giorni.