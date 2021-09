Il Capitano Emanuele Fazzi è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Poggibonsi



Il Capitano Emanuele Fazzi, 44 anni, originario di Carrara, è il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Poggibonsi.



Fazzi ha preso il posto del Tenente Colonnello Sergio Turini, promosso e trasferito di recente a Prato dove ha preso servizio come comandante della Compagnia Carabinieri.



Laureato in Scienze politiche è sposato e padre di tre figli, dopo i primi anni di servizio a Roma come comandante di Sezione del Nucleo Tribunali di Roma, il Capitano Fazzi ha svolto il ruolo di insegnante presso la Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze e, successivamente, ha svolto incarichi logistici presso la 2ª Brigata Mobile Carabinieri con sede a Livorno.



Laureato in Scienze politiche è sposato e padre di tre figli.