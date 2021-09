Sindaci Valdelsa: ''Benvenuto al Capitano Emanuele Fazzi e un ringraziamento al Tenente Colonnello Turini''

La Valdelsa saluta il cambio al comando della compagnia locale dei Carabinieri



La Valdelsa saluta il recente cambio al comando della Compagnia di Poggibonsi dei Carabinieri, che ha visto l’arrivo del Capitano Emanuele Fazzi che ha preso il posto del Tenente Colonnello Sergio Turini.



“Al Capitano Fazzi il nostro benvenuto in Valdelsa – dice il sindaco David Bussagli a nome dei Sindaci della Valdelsa –. Il nostro è un territorio grande in cui molteplici sono gli aspetti da seguire e di cui farsi carico. La nostra disponibilità è totale così come la nostra collaborazione nel gestire un contesto vasto che ha bisogno di attenzione e di presenza. Al Capitano Fazzi facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro per tutto il territorio e per la comunità valdelsana.



Ringraziamo – prosegue - il Tenente Colonnello Turini per il suo impegno costante e continuo messo a servizio della nostra comunità nei cinque anni in cui ha guidato la compagnia locale. Un servizio svolto con serietà e professionalità e anche con grande disponibilità e sensibilità. A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico a cui è stato chiamato e in cui siamo certi riverserà tutte le qualità professionali e umane che la nostra comunità ha avuto modo di conoscere e di apprezzare”.