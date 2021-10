Ancora aperte le iscrizioni al corso serale di Meccanica e Meccatronica dell'IIS Roncalli di Poggibonsi

Sono iniziate lunedì 4 ottobre le lezioni dell’anno scolastico 2021/2022 del corso serale per adulti di “Meccanica e Meccatronica” dell’IIS Roncalli di Poggibonsi. Il polo tecnico della Valdelsa già da due anni offre a tutti gli adulti la possibilità di concludere gli studi superiori o di rinnovare la propria formazione con un nuovo corso serale statale di secondo livello di istituto tecnico, settore tecnologico, indirizzo “Meccanica e Meccatronica”. Si tratta dell’unico corso in Val d’Elsa e nell’area senese di questo tipo e permette a studentesse e studenti di personalizzare il proprio piano di studi anche in base alle esperienze pregresse, garantendo anche un numero di ore di formazione a distanza oltre a quelle in presenza.“Per studiare e formarsi non è mai troppo tardi. – commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- Ne sono dimostrazione i nostri diplomati dello scorso giugno, i primi del corso serale. Il diploma di Meccanica e Meccatronica è facilmente spendibile anche sul territorio dato che sono molte le aziende in cerca di personale formato in tal senso. Non è da escludersi però neanche la prosecuzione degli studi post diploma con percorsi ITS o universitari. Importante sottolineare che i tre anni previsti per ottenere il diploma possono ridursi a due o a uno in relazione al percorso formativo delle studentesse e degli studenti che si approcciano a tale tipo di percorso di II livello (triennio), e che è prevista anche una parte di formazione da svolgere a distanza.”Nonostante l’inizio dei corsi, le iscrizioni rimangono aperte fino al 15 ottobre, con possibilità di proroghe, da valutare caso per caso.Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a dirigente@iisroncalli.it