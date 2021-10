Azione Poggibonsi: ''Sindaco e Giunta non sono capaci nemmeno di concordare l’apertura di una farmacia''

"L’apertura di una farmacia comunale nel territorio di Barberino Tavarnelle nella zona commerciale di via Pisana, terra di confine tra Poggibonsi e Barberino, ha scatenato le ire di Sindaco, Presidente e tutto il Consiglio Comunale di Poggibonsi." Così l'inizio di un intervento di Azione Poggibonsi."“Una scelta scorretta sul piano istituzionale e lesiva della collaborazione che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra i Comuni” si legge sulla stampa locale. Una presa di posizione che appare come una ammissione di incapacità di gestire una programmazione e coordinamento dello sviluppo economico ed urbanistico dell’Area vasta della Valdelsa dopo tante dichiarazioni di intenti dei vari sindaci, primo tra tutti il nostro.Ci sorprendiamo di tanto clamore per l’apertura di una nuova farmacia comunale in via Pisana - prosegue Azione Poggibonsi -, la stessa via che ha visto l’apertura di una parafarmacia e dopo qualche anno l’apertura di una farmacia a 20 metri di distanza. Questa sarebbe invece una buona programmazione della città? Via Pisana dove recentemente è stato spostato un centro commerciale di fronte ad un preesistente centro commerciale nel comune di Barberino. Anche questo sarebbe un esempio di buona programmazione da parte nostra?Non più lontano dello scorso maggio, i comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Monteriggioni, Radicondoli, il Comune di Barberino Tavarnelle hanno firmato un protocollo di intesa per lo sviluppo economico della Valdelsa per dare “nuovo slancio al sistema economico produttivo dell'area, attraverso il coordinamento delle istituzioni e delle organizzazioni del territorio, su proposta del Comune di Barberino Tavarnelle” (La Nazione Firenze). A distanza di quattro mesi il nostro Sindaco ed il Presidente del Consiglio si lamentano che non c’è coordinamento e collaborazione tra i nostri comuni?Ci aspettano sfide importanti per recuperare la crisi iniziata nel 2008 aggravata poi dalla pandemia, abbiamo la possibilità di utilizzare i fondi del PNRR con progetti di ampio respiro e che devono coinvolgere ampi territori. Come possiamo immaginare che questo Sindaco e questa Giunta possano gestire questa sfida e coordinarsi con i comuni limitrofi se non riescono nemmeno a concordare l’apertura di una farmacia comunale?Stupisce - conclude Azione Poggibonsi - che nessun consigliere di maggioranza o di opposizione abbia fatto notare questa incapacità di gestire da anni un minimo di coordinamento tra i nostri comuni da parte del nostro Sindaco. Come Azione Poggibonsi ci auguriamo che l’Amministrazione faccia autocritica e colga questa occasione di scontro con il comune di Barberino per iniziare veramente a coordinarsi con i comuni della Valdelsa e presentare progetti concreti e utili per il futuro del nostro territorio."