I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, Distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti questa mattina, lunedì 18 ottobre, in via Senese a Poggibonsi, per la messa in sicurezza di un'autovettura finita in una scarpata nei pressi della ferrovia.Nessuna persona è rimasta coinvolta: la vettura, probabilmente rimasta sfrenata, non aveva infatti nessuno a bordo.