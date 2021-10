Il Rotary per la biblioteca di Poggibonsi, cresce il patrimonio di audiolibri

Nuova donazione da parte del Club Altavaldelsa

Nuovi audiolibri per la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini grazie alla generosità del Rotary Club Altavaldelsa. Nei giorni scorsi si è rinnovato il progetto che da alcuni anni vede il Rotary impegnato a sostenere la biblioteca.“Grazie al Club per questo annuale contribuito che ci consente di veder incrementato passo dopo passo il patrimonio di audiolibri della nostra biblioteca – ha detto l’assessore alle politiche sociali Enrica Borgiani, presente alla donazione – Questi innovativi strumenti, molto utilizzati anche nel periodo di restrizioni per il Covid, arricchiscono le opportunità a disposizione degli utenti. Questo fa piacere, anche perché frutto di questo legame forte che si è creato e che auspichiamo continui”.E' stato il presidente del Rotary Club Altavadelsa, Emilio Battisti, a sottolineare il legame forte con la biblioteca. Battisti ha voluto ricordare anche la genesi di queste donazioni. Gli audiolibri donati sono frutto infatti delle annuali gare di Golf che il Rotary organizza e di cui proprio Battisti si occupa. Da anni una parte del ricavato delle gare viene destinato alla biblioteca comunale di Poggibonsi portando avanti in tal modo il progetto per creare una biblioteca per gli ipovedenti, avviato con “Ad Alta Voce” di Rai Radio 3 e proseguito dal Club.Al momento la biblioteca Pieraccini dispone di 219 audiolibri di cui oltre sessanta sono stati donati dal Rotary Club Altavaldelsa a partire dal 2018. Quest’anno, con la doppia donazione di febbraio e di pochi giorni fa, gli audiolibri donati sono stati venti.