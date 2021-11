Sorpreso con oggetti e denaro rubati oppone una violenta resistenza ai Carabinieri: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi hanno arrestato un cittadino straniero di 23 anni residente a San Gimignano per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione.L'uomo, era da tempo sospettato dai carabinieri di essere l’autore di una sequela di furti avvenuti tra la fine di ottobre e l’inizio di questo mese, tutti commessi nella zona di Poggibonsi a danno di piccoli esercizi pubblici.Nella giornata di ieri, un equipaggio del NORM della Compagnia dell'Arma lo ha intercettato nei pressi della stazione di Poggibonsi mentre stava tentando di cambiare un considerevole numero di monete all'interno di un bar. L’atteggiamento sospetto assunto nella circostanza ha fatto scattare una perquisizione personale che ha permesso ai militari di ritrovare due costosi smartphone, un tablet, alcune migliaia di euro in contanti e circa 60 euro in monete spicciole.Dopo averlo accompagnato in caserma per accertare la provenienza degli oggetti e del denaro, i carabinieri hanno appurato, dopo vari riscontri, che il tablet ed uno dei due smartphone erano stati rubati nella notte in alcuni esercizi commerciali di Firenze. Tutti i furti erano stati commessi con scasso, causando diversi danni; inoltre erano stati asportati contanti di fondo cassa per un valore pari a quello rinvenuto durante la perquisizione.Durante le fasi del controllo, il giovane è andato inoltre in escandescenze aggredendo uno dei militari. Subito bloccato ha poi opposto una violenta resistenza ed è stato pertanto tratto in arresto e tradotto presso il carcere senese di Santo Spirito, a disposizione della Procura della Repubblica di Siena, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali oltre a quella di ricettazione. Nella giornata di oggi si terrà la convalida dell’arresto.