Due giorni di celebrazioni a Poggibonsi per il Milite Ignoto

In programma domani, 6 novembre, e domenica 7 novembre, a cura di Astop e Unici

Si svolgerà nel fine settimana la cerimonia promossa dall’Associazione Storica Poggibonsese (Astop) e dalla Sezione di Siena dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (Unuci), nucleo di Poggibonsi, per il centenario del Milite Ignoto, al ricordo del quale l’Amministrazione Comunale ha decretato la cittadinanza onoraria, conferita con atto di Consiglio Comunale che ha recepito gli impegni approvati su una specifica mozione.Le celebrazioni inizieranno sabato 6 novembre quando, grazie alla disponibilità dell’Arciconfraternita di Misericordia poggibonsese, ci sarà il convegno dedicato a “Il centenario del Milite Ignoto”, una conversazione di Claudio Biscarini, per Astop, e di Luca Papini, per Unuci, con argomento la vicenda che portò alla scelta del Caduto che sarebbe diventato, pare su proposta di Gabriele D’Annunzio, l’Ignoto Milite, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, sepolto nel Vittoriano a Roma il 4 novembre 1921. La serata si svolgerà, a partire dalle 17, nella sala della Misericordia.Domenica 7 novembre, alle 8,30, nella chiesa di San Lorenzo che custodisce la lapide che riporta i nomi dei Caduti della città nella Grande Guerra, ci sarà la Santa Messa in ricordo. Quindi, le autorità e i rappresentanti di Astop e Unuci si sposteranno in piazzetta “Ragazzi del ’99” dove ci sarà l’inaugurazione di un monumento dedicato al Milite Ignoto e la celebrazione ufficiale della cittadinanza onoraria conferita. Sarà presente il sindaco David Bussagli.Le celebrazioni sono promosse insieme al Comitato locale per il centenario della prima Guerra Mondiale, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.