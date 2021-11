Al festival Lef di Poggibonsi un pomeriggio dedicato ai giochi storici a tema Rinascimento

Domenica 7 novembre, dalle 16.00 in piazza Berlinguer a Poggibonsi, il laboratorio gratuito a cura di Extempora

Proseguono a Poggibonsi gli appuntamenti del festival pedagogico LEF con un laboratorio gratuito pensato per i bambini dai 5 ai 13 anni. Domenica 7 novembre, dalle 16.00, in piazza Berlinguer il laboratorio “Il gioco rinasce” con giochi d’epoca e storie narrate a tema Rinascimento. Il laboratorio, a cura di Extempora, è gratuito.Il festival proseguirà poi giovedì 11 novembre con il laboratorio di street art Disegnare sui muri, da Keith Haring a Hervè Tullet, a cura di Mixed Media dedicato al primo ciclo del Comprensivo 1 di Poggibonsi e alle 21.30 nella sala Set del Teatro Politeama con la giovane e talentuosa violinista Anais Drago che presenterà il nuovo disco Solitudo.Il Festival pedagogico LEF è realizzato da Fondazione Elsa Culture Comuni e Comune di Poggibonsi – Assessorato alle Politiche educative con il contributo di Crédit Agricole Italia e il sostegno di Sezione Soci Coop Poggibonsi. Coinvolte anche numerose associazioni legate al territorio: Associazione Timbre, Ass. Music Pool/Jazz Cocktail, Ass. La Scintilla, i cui spettacoli delle storiche rassegne come Teatro a Merenda, Sipario Aperto e Jazz Cocktail si vanno a intersecare con il programma di Lef, e Associazione Mixed Media, Ass. Pratika. Collaborano al festival anche Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, Extempora, TvedoTv, Valdelsasette, Comprensivo 1 e Comprensivo 2 e IIS Roncalli di Poggibonsi. Il programma del festival si intreccia con quello del cartellone “Clic! Cose che accadono a teatro- Discipline(s)” calendario con il contributo Mic che presenta teatro, musica e danza di segno contemporaneo.Tutte le informazioni sugli spettacoli in calendario sono reperibili al Teatro Politeama in Piazza Rosselli 6 a Poggibonsi, sono reperibili sul sito www.politeama.info . Per informazioni è possibile scrivere a info@politeama.info e chiamare lo 0577983067 int. 2 in orario di apertura del cinema.Per informazioni sul festival Lef: www.politeama.info Fondazione Elsa – 0577 985697 – info@politeama.info - Comune di Poggibonsi –Ufficio Cultura – 0577 986335 cultura@comune.poggibonsi.si.it , Ufficio Urp – 0577 986203 – info@comune.poggibonsi.si.it , pagina facebook “Festival pedagogico LEF”.