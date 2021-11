Poggibonsi, al parco urbano nasce l’aiuola targata Rotary Club

In adesione al progetto Carbon Neutral il Club Altavaldelsa dona uno spazio a verde per spingere sulla sostenibilità ambientale

Il Rotary spinge sull’ambiente e sulla sostenibilità ambientale. In adesione al progetto “Carbon Neutrality” e nel contesto dell’Alleanza Territoriale Carbon Neutral, il Rotary Club Alta Valdelsa guidato nell'anno 2021-2022 dal dottor Emilio Battisti, ha donato alla città di Poggibonsi un nuovo spazio verde nel parco urbano Falcone e Borsellino. La donazione che si è svolta ieri, 7 novembre, alla presenza del Rotary e dell’Amministrazione.“Ringraziamo il Rotary per questo ulteriore contributo alla nostra comunità – dice l’assessore Enrica Borgianni – Una testimonianza di attaccamento e sensibilità che si manifesta in molteplici maniere e che in questa occasione ha prodotto un nuovo spazio verde in un’area della città molto frequentata. L’iniziativa è parte di un progetto più vasto promosso dal Rotary e fa piacere che anche la nostra città sia stata coinvolta”.In particolare uno spazio del parco è stato sistemato a verde con la realizzazione di una aiuola con esemplari appartenenti a specie arbustive sempreverdi mediterranee (viburno tino, lavanda, oleandro, rosmarino). Sono stati inoltre piantati cinque esemplari di cipressini (Cupressus sempervirens "Bolgheri").Il progetto porta la firma della Fondazione Rotary e del Rotary International per contribuire a migliorare la qualità della vita nel territorio. L’obiettivo è di certificare Carbon Neutral tutti i Rotary Club coinvolti nel progetto (Alta Valdelsa, Montaperti e Valdelsa) e di mettersi al servizio delle comunità di appartenenza attraverso azioni di informazione e mitigazione legate al tema della “sostenibilità ambientale”, nello specifico la compensazione tra le emissioni di CO2 causate dalle attività antropiche e gli assorbimenti naturali delle zone boschive e della vegetazione perenne dei nostri territori, ed il contrasto del declino e dell’estinzione di specie impollinatrici come ad esempio le api. Il progetto si articola in una molteplicità di azioni fra cui anche la piantumazione di un’area a verde accompagnata da totem divulgativi sulle azioni da fare e sui vantaggi di vivere in un territorio carbon neutral. Il totem sarà installato vicino all’aiuola nei prossimi giorni.